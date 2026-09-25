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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE купить с доставкой в Москве
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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE

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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 1
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 2
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 3
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 4
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 5
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 6
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 7
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 8
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 9
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 10
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 11
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
3
Количество сопел
19
Площадь полива
290
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 1
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 2
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 3
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 4
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 5
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 6
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 7
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 8
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 9
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 10
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 11
  • Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745290
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
3
Количество сопел
19
Площадь полива
290
Форма участка полива
прямоугольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х7
Вес, г.
570

Описание товара Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE

Осциллирующий дождеватель Palisad Luxe 65794 с 19 форсунками имеет возможность регулировки зоны полива и предназначен для стационарного орошения участков прямоугольной формы площадью до 290 кв. м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 19 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — напорная рампа изготовлена из ABS-пластика.
  • Широкое основание — разбрызгиватель можно установить на неровную поверхность.
  • Защита от засорения — встроенный металлический фильтр предотвращает попадание посторонних частиц в рампу и форсунки.
  • Простой уход — загрязненные форсунки можно прочистить специальной иглой.
  • Продуманная конструкция — игла для прочистки форсунок не потеряется, т. к. вмонтирована в сливную пробку.
  • Легкое удаление остатков воды из напорной рампы — производитель предусмотрел сливную пробку.
  • Быстрое подключение — дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe.

Отзывы о товаре Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
3
Количество сопел
19
Площадь полива
290
Форма участка полива
прямоугольник
Страна производитель
Китай
Описание

Осциллирующий дождеватель Palisad Luxe 65794 с 19 форсунками имеет возможность регулировки зоны полива и предназначен для стационарного орошения участков прямоугольной формы площадью до 290 кв. м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 19 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — напорная рампа изготовлена из ABS-пластика.
  • Широкое основание — разбрызгиватель можно установить на неровную поверхность.
  • Защита от засорения — встроенный металлический фильтр предотвращает попадание посторонних частиц в рампу и форсунки.
  • Простой уход — загрязненные форсунки можно прочистить специальной иглой.
  • Продуманная конструкция — игла для прочистки форсунок не потеряется, т. к. вмонтирована в сливную пробку.
  • Легкое удаление остатков воды из напорной рампы — производитель предусмотрел сливную пробку.
  • Быстрое подключение — дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель осцилирующий PALISAD 65794, 19 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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