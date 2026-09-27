Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия
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Характеристики
Описание товара Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия
Садовый шнековый бур Сибртех 64504 длиной 1085 мм и диаметром 250 мм предназначен для работ с грунтом — подготовки ям под столбчатые опоры и дренажные скважины, а также создания лунок для посадки растений и внесения удобрений. Инструмент успешно справляется с этими задачами благодаря шнековой конструкции, облегчающей процесс бурения, — нет необходимости вынимать бур из ямки для отбрасывания грунта.
Преимущества
- Прочность и долговечность — бур выполнен из среднеуглеродистой стали.
- Коррозионная стойкость — инструмент покрыт порошковой эмалью.
- Дополнительные возможности — резьбовое соединение позволяет установить удлинитель Сибртех 64508, увеличив глубину бурения на 104 см.
- Комфортная работа — полипропиленовые накладки на рукоятке обеспечивают удобный захват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Садовый шнековый бур Сибртех 64504 длиной 1085 мм и диаметром 250 мм предназначен для работ с грунтом — подготовки ям под столбчатые опоры и дренажные скважины, а также создания лунок для посадки растений и внесения удобрений. Инструмент успешно справляется с этими задачами благодаря шнековой конструкции, облегчающей процесс бурения, — нет необходимости вынимать бур из ямки для отбрасывания грунта.
Преимущества
- Прочность и долговечность — бур выполнен из среднеуглеродистой стали.
- Коррозионная стойкость — инструмент покрыт порошковой эмалью.
- Дополнительные возможности — резьбовое соединение позволяет установить удлинитель Сибртех 64508, увеличив глубину бурения на 104 см.
- Комфортная работа — полипропиленовые накладки на рукоятке обеспечивают удобный захват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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