Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE
Плодосъемник с захватом Palisad LUXE 64446 длиной 1370-2060 мм, на алюминиевой телескопической штанге, предназначен для сбора плодов, находящихся на значительной высоте. Обеспечивает надежный захват — при нажатии на ручку пластины смыкаются вокруг фрукта, после чего его можно опустить вниз и извлечь из плодосъемника. Плодосъемник способен удерживать плоды диаметром до 190 мм и будет полезен во время сбора урожая на приусадебном участке.
Преимущества
- Удобный сбор плодов с высоких деревьев — длина штанги регулируется в диапазоне 1370-2060 мм.
- Бережный захват фруктов — внутренняя сторона лепестков захвата покрыта термопластичной резиной.
- Широкие возможности — плодосъемник удобен для извлечения различных предметов из колодцев, с крыш и других труднодоступных мест.
- Небольшой вес 1,188 кг — можно долго работать без ощущения усталости.
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Плодосъемник с захватом Palisad LUXE 64446 длиной 1370-2060 мм, на алюминиевой телескопической штанге, предназначен для сбора плодов, находящихся на значительной высоте. Обеспечивает надежный захват — при нажатии на ручку пластины смыкаются вокруг фрукта, после чего его можно опустить вниз и извлечь из плодосъемника. Плодосъемник способен удерживать плоды диаметром до 190 мм и будет полезен во время сбора урожая на приусадебном участке.
Преимущества
- Удобный сбор плодов с высоких деревьев — длина штанги регулируется в диапазоне 1370-2060 мм.
- Бережный захват фруктов — внутренняя сторона лепестков захвата покрыта термопластичной резиной.
- Широкие возможности — плодосъемник удобен для извлечения различных предметов из колодцев, с крыш и других труднодоступных мест.
- Небольшой вес 1,188 кг — можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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