Плодосъемник с х/б корзиной PALISAD 64440, внутренний диаметр 110 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Плодосъемник с х/б корзиной PALISAD 64440, внутренний диаметр 110 мм
Плодосъемник Palisad 64440 с х/б корзиной, внутренний диаметр которой составляет 110 мм, позволяет собирать плоды с высоко расположенных веток фруктовых деревьев. Острые резаки легко срезают плодоножку, затем фрукт попадает в тканевый мешочек. Изделие сохраняет целостность плодов в процессе сбора урожая и является незаменимым помощником на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рама и резаки изготовлены из стали.
- Возможность многократного использования — хлопчатобумажный мешок легко стирается.
- Удобная подгонка по высоте — плодосъемник устанавливается на черенок или телескопическую штангу диаметром 24 мм.
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Плодосъемник Palisad 64440 с х/б корзиной, внутренний диаметр которой составляет 110 мм, позволяет собирать плоды с высоко расположенных веток фруктовых деревьев. Острые резаки легко срезают плодоножку, затем фрукт попадает в тканевый мешочек. Изделие сохраняет целостность плодов в процессе сбора урожая и является незаменимым помощником на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рама и резаки изготовлены из стали.
- Возможность многократного использования — хлопчатобумажный мешок легко стирается.
- Удобная подгонка по высоте — плодосъемник устанавливается на черенок или телескопическую штангу диаметром 24 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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