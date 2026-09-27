Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 745231
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Загружаем...
900 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
среднеуглеродистая сталь
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.14х0.44х0.08
Вес, кг.
2.4
Описание товара Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия
Лопастной бур Сибртех 64399 длиной 2110 мм, с удлинителем и сменными ножами, позволяет проделывать в грунте углубления диаметром 150 и 200 мм. Инструмент значительно экономит время при проведении земляных работ — подготовки грунта под посадку растений или внесения подкормки, бурения цилиндрических отверстий под посадку деревьев, установку свай, столбов и других опор.
Преимущества
- Бурение глубоких лунок — входящий в комплект поставки удлинитель с резьбовым соединением позволяет быстро увеличить длину бура до 211 см.
- Долговечность — покрытие из порошковой эмали защищает инструмент от коррозии.
- Прочность и износостойкость — тело бура выполнено из среднеуглеродистой стали.
- Комфортная работа — Т-образную рукоятку удобно держать благодаря пластиковым насадкам с упорами под пальцы.
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Лопастной бур Сибртех 64399 длиной 2110 мм, с удлинителем и сменными ножами, позволяет проделывать в грунте углубления диаметром 150 и 200 мм. Инструмент значительно экономит время при проведении земляных работ — подготовки грунта под посадку растений или внесения подкормки, бурения цилиндрических отверстий под посадку деревьев, установку свай, столбов и других опор.
Преимущества
- Бурение глубоких лунок — входящий в комплект поставки удлинитель с резьбовым соединением позволяет быстро увеличить длину бура до 211 см.
- Долговечность — покрытие из порошковой эмали защищает инструмент от коррозии.
- Прочность и износостойкость — тело бура выполнено из среднеуглеродистой стали.
- Комфортная работа — Т-образную рукоятку удобно держать благодаря пластиковым насадкам с упорами под пальцы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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