Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ
Кованые копальные 6-рогие вилы АРТИ 63839 без черенка, размером 195 х 220 мм, оптимальны для садово-огородных работ: разрыхления, перекапывания и аэрации земли, выкапывания сорняков и сбора клубней. Широкие вилы с 6 зубьями также пригодятся для уборки и перемещения перегноя и навоза. Инструмент совместим с черенком 68425 (приобретается отдельно).
Преимущества
- Высокий ресурс — зубья с треугольным профилем, изготовленные из рессорно-пружинной стали методом ковки, устойчивы к изгибающим нагрузкам.
- Эффективность — 6 зубцов с заостренными концами легко проникают даже в слежавшуюся землю.
- Коррозионная стойкость — вилы покрыты порошковой эмалью, поэтому не разрушаются под воздействием влаги.
- Надежность — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и снижает риск его излома.
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Кованые копальные 6-рогие вилы АРТИ 63839 без черенка, размером 195 х 220 мм, оптимальны для садово-огородных работ: разрыхления, перекапывания и аэрации земли, выкапывания сорняков и сбора клубней. Широкие вилы с 6 зубьями также пригодятся для уборки и перемещения перегноя и навоза. Инструмент совместим с черенком 68425 (приобретается отдельно).
Преимущества
- Высокий ресурс — зубья с треугольным профилем, изготовленные из рессорно-пружинной стали методом ковки, устойчивы к изгибающим нагрузкам.
- Эффективность — 6 зубцов с заостренными концами легко проникают даже в слежавшуюся землю.
- Коррозионная стойкость — вилы покрыты порошковой эмалью, поэтому не разрушаются под воздействием влаги.
- Надежность — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и снижает риск его излома.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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