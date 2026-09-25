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Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ купить с доставкой в Москве
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Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ

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Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 1
Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 2
Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 3
Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 4
Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
среднеуглеродистая сталь
  • Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 1
  • Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 2
  • Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 3
  • Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 4
  • Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745223
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Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Материал
среднеуглеродистая сталь
Общая длина, мм
220
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
195
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х21х5
Вес, кг.
1.09

Описание товара Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ

Кованые копальные 6-рогие вилы АРТИ 63839 без черенка, размером 195 х 220 мм, оптимальны для садово-огородных работ: разрыхления, перекапывания и аэрации земли, выкапывания сорняков и сбора клубней. Широкие вилы с 6 зубьями также пригодятся для уборки и перемещения перегноя и навоза. Инструмент совместим с черенком 68425 (приобретается отдельно).

Преимущества

  • Высокий ресурс — зубья с треугольным профилем, изготовленные из рессорно-пружинной стали методом ковки, устойчивы к изгибающим нагрузкам.
  • Эффективность — 6 зубцов с заостренными концами легко проникают даже в слежавшуюся землю.
  • Коррозионная стойкость — вилы покрыты порошковой эмалью, поэтому не разрушаются под воздействием влаги.
  • Надежность — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и снижает риск его излома.

Отзывы о товаре Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал
среднеуглеродистая сталь
Общая длина, мм
220
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
195
Страна производитель
Россия
Описание

Кованые копальные 6-рогие вилы АРТИ 63839 без черенка, размером 195 х 220 мм, оптимальны для садово-огородных работ: разрыхления, перекапывания и аэрации земли, выкапывания сорняков и сбора клубней. Широкие вилы с 6 зубьями также пригодятся для уборки и перемещения перегноя и навоза. Инструмент совместим с черенком 68425 (приобретается отдельно).

Преимущества

  • Высокий ресурс — зубья с треугольным профилем, изготовленные из рессорно-пружинной стали методом ковки, устойчивы к изгибающим нагрузкам.
  • Эффективность — 6 зубцов с заостренными концами легко проникают даже в слежавшуюся землю.
  • Коррозионная стойкость — вилы покрыты порошковой эмалью, поэтому не разрушаются под воздействием влаги.
  • Надежность — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и снижает риск его излома.
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Вилы Мир Инструмента 63839, 6-х рогие, копальные, 195х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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