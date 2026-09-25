Top.Mail.Ru
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 1
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 2
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 3
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 4
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 5
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 6
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 7
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 8
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
среднеуглеродистая сталь
  • Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 1
  • Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 2
  • Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 3
  • Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 4
  • Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 5
  • Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 6
  • Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 7
  • Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 8
  • Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745222
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Материал
среднеуглеродистая сталь
Общая длина, мм
220
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
190
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х19х7
Вес, г.
880

Описание товара Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ

Кованые 4-рогие копальные вилы АРТИ 63838 размером 190 х 220 мм, без черенка, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Благодаря расплющенным в средней части рогам вилами можно без труда выкапывать корнеплоды. Вилы совместимы с черенком 68425 (приобретается отдельно).

Преимущества

  • Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
  • Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и уменьшает риск его излома.
  • Эффективная работа — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании легких грунтов.

Отзывы о товаре Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал
среднеуглеродистая сталь
Общая длина, мм
220
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
190
Страна производитель
Россия
Описание

Кованые 4-рогие копальные вилы АРТИ 63838 размером 190 х 220 мм, без черенка, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Благодаря расплющенным в средней части рогам вилами можно без труда выкапывать корнеплоды. Вилы совместимы с черенком 68425 (приобретается отдельно).

Преимущества

  • Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
  • Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и уменьшает риск его излома.
  • Эффективная работа — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании легких грунтов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - этот товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...