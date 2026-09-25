Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ
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Характеристики
Описание товара Вилы Мир Инструмента 63838, 4-х рогие, копальные, 190х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ
Кованые 4-рогие копальные вилы АРТИ 63838 размером 190 х 220 мм, без черенка, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Благодаря расплющенным в средней части рогам вилами можно без труда выкапывать корнеплоды. Вилы совместимы с черенком 68425 (приобретается отдельно).
Преимущества
- Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
- Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и уменьшает риск его излома.
- Эффективная работа — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании легких грунтов.
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Кованые 4-рогие копальные вилы АРТИ 63838 размером 190 х 220 мм, без черенка, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Благодаря расплющенным в средней части рогам вилами можно без труда выкапывать корнеплоды. Вилы совместимы с черенком 68425 (приобретается отдельно).
Преимущества
- Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
- Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и уменьшает риск его излома.
- Эффективная работа — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании легких грунтов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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