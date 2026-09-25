Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ
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Характеристики
Материал
среднеуглеродистая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745221
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Характеристики
Бренд
Материал
среднеуглеродистая сталь
Длина рабочей части, мм
220
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х18х7
Вес, г.
800
Описание товара Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ
Кованые 4-рогие огородные вилы АРТИ 63837 размером 175 х 220 мм, без черенка, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Вилы совместимы с черенком 68425 (приобретается отдельно).
Преимущества
- Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
- Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и уменьшает риск его излома.
- Эффективная работа — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании грунта.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал
среднеуглеродистая сталь
Длина рабочей части, мм
220
Страна производитель
Россия
Кованые 4-рогие огородные вилы АРТИ 63837 размером 175 х 220 мм, без черенка, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Вилы совместимы с черенком 68425 (приобретается отдельно).
Преимущества
- Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
- Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и уменьшает риск его излома.
- Эффективная работа — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании грунта.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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