Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
В наличии
Код товара: 745219
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980 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1320
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
190
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.31х0.2х0.06
Вес, кг.
1.46
Описание товара Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,
Кованые 4-рогие копальные вилы АРТИ 63804 размером 190 х 220 х 1320 мм, с деревянным черенком, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Благодаря расплющенным в средней части рогам вилами можно без труда выкапывать корнеплоды.
Преимущества
- Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
- Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм уменьшает риск излома черенка.
- Эффективность — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании легких грунтов.
- Комфортная эксплуатация — деревянный черенок удобно лежит в руках, что снижает усталость во время длительной работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1320
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
190
Страна производитель
Россия
Кованые 4-рогие копальные вилы АРТИ 63804 размером 190 х 220 х 1320 мм, с деревянным черенком, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Благодаря расплющенным в средней части рогам вилами можно без труда выкапывать корнеплоды.
Преимущества
- Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
- Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм уменьшает риск излома черенка.
- Эффективность — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании легких грунтов.
- Комфортная эксплуатация — деревянный черенок удобно лежит в руках, что снижает усталость во время длительной работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - стоимость товара 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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