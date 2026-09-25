Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок
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Характеристики
Общая длина, мм
900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
В наличии
Код товара: 745211
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Загружаем...
1 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Общая длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х27х18
Вес, кг.
1.7
Описание товара Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок
Цельнокованый кетмень Сибртех 62368, размером 175 х 265 х 900 мм, с деревянным лакированным черенком, используется для прополки и рыхления земли, а также создания траншей для полива. Рабочая часть шириной 175 мм и высотой 265 мм позволяет обрабатывать даже каменистую почву.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — утолщенное полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали методом горячей ковки.
- Антикоррозийная защита — рабочая часть с порошковым покрытием устойчива к воздействию влаги.
- Надежное соединение — установленная «в распор» рабочая часть не слетит при размахе, поэтому риск травмирования сведен к минимуму.
- Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват и не выскальзывает из рук.
- Защитное покрытие — бесцветный лак предохраняет черенок от воздействия влаги и солнечных лучей.
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Цельнокованый кетмень Сибртех 62368, размером 175 х 265 х 900 мм, с деревянным лакированным черенком, используется для прополки и рыхления земли, а также создания траншей для полива. Рабочая часть шириной 175 мм и высотой 265 мм позволяет обрабатывать даже каменистую почву.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — утолщенное полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали методом горячей ковки.
- Антикоррозийная защита — рабочая часть с порошковым покрытием устойчива к воздействию влаги.
- Надежное соединение — установленная «в распор» рабочая часть не слетит при размахе, поэтому риск травмирования сведен к минимуму.
- Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват и не выскальзывает из рук.
- Защитное покрытие — бесцветный лак предохраняет черенок от воздействия влаги и солнечных лучей.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - стоимость товара 1270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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