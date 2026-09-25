Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
18
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
345
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 745207
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
18
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
345
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х34х5
Вес, г.
280
Описание товара Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия
Стальные веерные грабли Сибртех 61780 с 18 круглыми зубьями, шириной 360 мм, оцинкованные, без черенка, служат для удаления мусора и веток с газона. Инструмент будет полезен для ухода за придомовой территорией в городе и на дачном участке. Грабли совместимы с черенком диаметром 25 мм (приобретается отдельно).
Преимущества
- Долговечность — грабли изготовлены из упругой рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает возникновение коррозии.
- Надежная конструкция — распорка на рабочей части повышает устойчивость грабель к нагрузкам.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитГрабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуб...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитГрабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитГрабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитГрабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитГрабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253)
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитГрабли Grinda 421877
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитГрабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитГрабли Grinda 8-421875_z01
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитГрабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зуб...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитГрабли Grinda 421873
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитГрабли СИБРТЕХ 61753, нержавеющая сталь, 290 мм, 12 витых зубьев...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитГрабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев...
Бренд
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
18
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
345
Страна производитель
Россия
Стальные веерные грабли Сибртех 61780 с 18 круглыми зубьями, шириной 360 мм, оцинкованные, без черенка, служат для удаления мусора и веток с газона. Инструмент будет полезен для ухода за придомовой территорией в городе и на дачном участке. Грабли совместимы с черенком диаметром 25 мм (приобретается отдельно).
Преимущества
- Долговечность — грабли изготовлены из упругой рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает возникновение коррозии.
- Надежная конструкция — распорка на рабочей части повышает устойчивость грабель к нагрузкам.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - стоимость товара 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия