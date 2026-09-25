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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси купить с доставкой в Москве
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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси

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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 1
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 2
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 3
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 4
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 5
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 6
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 7
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 8
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
20
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
385
Общая длина
345
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 1
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 2
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 3
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 4
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 5
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 6
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 7
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 8
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745205
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
20
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
385
Общая длина
345
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х33х7
Вес, г.
290

Описание товара Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси

Веерные стальные грабли Сибртех 61778 с 20 плоскими зубьями, шириной 385 мм, оксидированные, без черенка, предназначены для работы на садовом участке. С их помощью удобно убирать мусор, листву и ветки с лужаек и грядок. Грабли можно установить на любой удобный черенок диаметром 25 мм.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности и упругости — грабли изготовлены из рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — оксидированная поверхность устойчива к образованию коррозии.
  • Возможность интенсивного использования — благодаря усиливающей распорке на основании грабли выдерживают значительные нагрузки.

Отзывы о товаре Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
20
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
385
Общая длина
345
Страна производитель
Россия
Описание

Веерные стальные грабли Сибртех 61778 с 20 плоскими зубьями, шириной 385 мм, оксидированные, без черенка, предназначены для работы на садовом участке. С их помощью удобно убирать мусор, листву и ветки с лужаек и грядок. Грабли можно установить на любой удобный черенок диаметром 25 мм.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности и упругости — грабли изготовлены из рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — оксидированная поверхность устойчива к образованию коррозии.
  • Возможность интенсивного использования — благодаря усиливающей распорке на основании грабли выдерживают значительные нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61778, 385 мм, 20 плоских зубьев, оксидированные, без черенка, Росси - по цене 330 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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