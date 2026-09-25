Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 745204
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Характеристики
Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.24х0.38х0.09
Вес, г.
810
Описание товара Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с
Стальные грабли Сибртех 61768 длиной 1300 мм, с 14 витыми зубьями и шириной гребенки 350 мм, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Поставляются в сборе с деревянным черенком и полностью готовы к эксплуатации.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
- Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
- Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Стальные грабли Сибртех 61768 длиной 1300 мм, с 14 витыми зубьями и шириной гребенки 350 мм, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Поставляются в сборе с деревянным черенком и полностью готовы к эксплуатации.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
- Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
- Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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