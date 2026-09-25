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Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с купить с доставкой в Москве
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с

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Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 1
Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 2
Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 3
Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 4
Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 5
Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 6
Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 1
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 2
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 3
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 4
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 5
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 6
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745204
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.24х0.38х0.09
Вес, г.
810

Описание товара Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с

Стальные грабли Сибртех 61768 длиной 1300 мм, с 14 витыми зубьями и шириной гребенки 350 мм, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Поставляются в сборе с деревянным черенком и полностью готовы к эксплуатации.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
  • Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
  • Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.

Отзывы о товаре Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Описание

Стальные грабли Сибртех 61768 длиной 1300 мм, с 14 витыми зубьями и шириной гребенки 350 мм, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Поставляются в сборе с деревянным черенком и полностью готовы к эксплуатации.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
  • Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
  • Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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