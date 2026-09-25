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Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка купить с доставкой в Москве
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка

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Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - фото 1
Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - фото 2
Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - фото 3
Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - фото 4
Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
90
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - фото 1
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - фото 2
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - фото 3
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - фото 4
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745198
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х11х10
Вес, г.
430

Описание товара Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка

Стальные грабли Сибртех 61752 с 14 витыми зубьями и шириной гребенки 350 мм, без черенка, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Устанавливаются на любой удобный черенок диаметром 30 мм.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
  • Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
  • Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.

Отзывы о товаре Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
90
Страна производитель
Россия
Описание

Стальные грабли Сибртех 61752 с 14 витыми зубьями и шириной гребенки 350 мм, без черенка, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Устанавливаются на любой удобный черенок диаметром 30 мм.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
  • Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
  • Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли стальные СИБРТЕХ 61752, 14 витых зубьев, без черенка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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