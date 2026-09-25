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Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с купить с доставкой в Москве
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с

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Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 1
Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 2
Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 3
Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 4
Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
310
Общая длина
1300
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 1
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 2
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 3
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 4
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745194
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
310
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.23х0.32х0.09
Вес, г.
770

Описание товара Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с

Стальные грабли Сибртех 61744 длиной 1300 мм, с 12 витыми зубьями и шириной гребенки 300 мм, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Поставляются в сборе с деревянным черенком и полностью готовы к эксплуатации.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
  • Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
  • Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.

Отзывы о товаре Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
310
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Описание

Стальные грабли Сибртех 61744 длиной 1300 мм, с 12 витыми зубьями и шириной гребенки 300 мм, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Поставляются в сборе с деревянным черенком и полностью готовы к эксплуатации.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
  • Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
  • Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - этот товар вы можете купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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