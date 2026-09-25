Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
В наличии
Код товара: 745186
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Загружаем...
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Загружаем...
4 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
49
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х62х18
Вес, кг.
16.68
Описание товара Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м
Система полива «Мир Инструмента» — поливочный набор с прочным резиновым шлангом длиной 50 метров. Такой запас длины помогает организовать полив на большой территории, не ограничивая перемещение от точки подключения. Шланг рассчитан на давление до 8 бар и подключается к источнику воды диаметром 3/4 дюйма. Использовать набор можно как с водопроводом, так и с ёмкостью — удобно для разных условий полива. Габариты составляют 49?19 см, вес — 16,68 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
8
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
49
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Система полива «Мир Инструмента» — поливочный набор с прочным резиновым шлангом длиной 50 метров. Такой запас длины помогает организовать полив на большой территории, не ограничивая перемещение от точки подключения. Шланг рассчитан на давление до 8 бар и подключается к источнику воды диаметром 3/4 дюйма. Использовать набор можно как с водопроводом, так и с ёмкостью — удобно для разных условий полива. Габариты составляют 49?19 см, вес — 16,68 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м - стоимость товара 4600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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