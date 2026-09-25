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Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м

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Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м - фото 1
Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м - фото 2
Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м - фото 1
  • Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м - фото 2
  • Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745186
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м
4 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
49
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х62х18
Вес, кг.
16.68

Описание товара Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м

Система полива «Мир Инструмента» — поливочный набор с прочным резиновым шлангом длиной 50 метров. Такой запас длины помогает организовать полив на большой территории, не ограничивая перемещение от точки подключения. Шланг рассчитан на давление до 8 бар и подключается к источнику воды диаметром 3/4 дюйма. Использовать набор можно как с водопроводом, так и с ёмкостью — удобно для разных условий полива. Габариты составляют 49?19 см, вес — 16,68 кг.

Отзывы о товаре Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
8
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
49
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива «Мир Инструмента» — поливочный набор с прочным резиновым шлангом длиной 50 метров. Такой запас длины помогает организовать полив на большой территории, не ограничивая перемещение от точки подключения. Шланг рассчитан на давление до 8 бар и подключается к источнику воды диаметром 3/4 дюйма. Использовать набор можно как с водопроводом, так и с ёмкостью — удобно для разных условий полива. Габариты составляют 49?19 см, вес — 16,68 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67556, Д=20 мм, 50 м - стоимость товара 4600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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