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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2", 50 м, урожайный купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2", 50 м, урожайный

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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2&quot;, 50 м, урожайный - фото 1
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2&quot;, 50 м, урожайный - фото 2
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2&quot;, 50 м, урожайный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
50
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2&quot;, 50 м, урожайный - фото 1
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2&quot;, 50 м, урожайный - фото 2
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2&quot;, 50 м, урожайный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2", 50 м, урожайный
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12
Давление, Бар
19
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
37.3
Высота, см
11.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х12
Вес, кг.
4.65

Описание товара Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2", 50 м, урожайный

Поливочный набор СИБРТЕХ — практичное решение для подачи воды на участке. Шланг длиной 50 м помогает охватить большую зону полива, а рабочее давление до 19 бар обеспечивает уверенную подачу воды. Набор подходит для подключения как к водопроводу, так и к ёмкости с водой. Шланг изготовлен из резины, диаметр подключения — 1/2 дюйма. Компактные габариты набора — 37,3 ? 11,6 см, вес — 4,4 кг. Конструкция не оснащена рассеивателем, регулятором расхода воды и фиксатором для длительного полива, поэтому набор удобен для простого ручного полива без лишних элементов.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2", 50 м, урожайный




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12
Давление, Бар
19
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
37.3
Развернуть
Высота, см
11.6
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор СИБРТЕХ — практичное решение для подачи воды на участке. Шланг длиной 50 м помогает охватить большую зону полива, а рабочее давление до 19 бар обеспечивает уверенную подачу воды. Набор подходит для подключения как к водопроводу, так и к ёмкости с водой. Шланг изготовлен из резины, диаметр подключения — 1/2 дюйма. Компактные габариты набора — 37,3 ? 11,6 см, вес — 4,4 кг. Конструкция не оснащена рассеивателем, регулятором расхода воды и фиксатором для длительного полива, поэтому набор удобен для простого ручного полива без лишних элементов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 675422, 1/2", 50 м, урожайный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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