Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2", 15 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
резина
Длина, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
В наличии
Код товара: 745172
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1 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
шланг
Материал
резина
Длина, м
15
Диаметр шланга
1/2"
Давление, Бар
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х9
Вес, кг.
1.08
Описание товара Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2", 15 м
Шланг Palisad 674975 диаметром 1/2" и длиной 15 м используется для капельного полива растений в системах с низким давлением. Микропористая структура позволяет снизить расход воды. При необходимости шланг может быть «утоплен» в грунт во время установки.
Преимущества
- Экологичность — изделие выполнено из качественных материалов, не содержащих вредных примесей.
- Надежность — шланг изготовлен из микропористой резины, устойчивой к УФ-лучам и другим негативным воздействиям окружающей среды.
- Долговечность — штуцер изготовлен из высококачественного ударопрочного пластика, обжимные муфты из латунного сплава устойчивы к коррозии.
- Равномерный полив участка — оптимально подобранная геометрия шланга позволяет поддерживать необходимое внутреннее давление.
- Гибкость — изделие отлично держит форму и не теряет своих свойств со временем.
- Универсальность — шланг совместим с любыми поливочными системами Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
шланг
Материал
резина
Длина, м
15
Диаметр шланга
1/2"
Давление, Бар
5
Страна производитель
Китай
Шланг Palisad 674975 диаметром 1/2" и длиной 15 м используется для капельного полива растений в системах с низким давлением. Микропористая структура позволяет снизить расход воды. При необходимости шланг может быть «утоплен» в грунт во время установки.
Преимущества
- Экологичность — изделие выполнено из качественных материалов, не содержащих вредных примесей.
- Надежность — шланг изготовлен из микропористой резины, устойчивой к УФ-лучам и другим негативным воздействиям окружающей среды.
- Долговечность — штуцер изготовлен из высококачественного ударопрочного пластика, обжимные муфты из латунного сплава устойчивы к коррозии.
- Равномерный полив участка — оптимально подобранная геометрия шланга позволяет поддерживать необходимое внутреннее давление.
- Гибкость — изделие отлично держит форму и не теряет своих свойств со временем.
- Универсальность — шланг совместим с любыми поливочными системами Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг для капельного полива растений PALISAD 674975, 1/2", 15 м - стоимость товара 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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