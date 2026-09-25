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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2", 50 м, армированный купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2", 50 м, армированный

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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 1
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 2
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 3
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 4
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 5
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 6
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 7
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 1
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 2
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 3
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 4
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 5
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 6
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 7
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2&quot;, 50 м, армированный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2", 50 м, армированный
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
38.6
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х13
Вес, кг.
5.91

Описание товара Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2", 50 м, армированный

Система полива Palisad — поливочный набор со шлангом длиной 50 метров для удобной подачи воды на большой участок. Резиновый шланг выдерживает давление до 10 бар, а подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для подачи воды как из ёмкости, так и из водопровода. Фиксатор для длительного полива позволяет оставить подачу воды включённой без постоянного удерживания. Набор выполнен в компактном формате: ширина 38,6 см, высота 12,9 см, вес — 6,89 кг. Регулятор расхода воды и рассеиватель не предусмотрены.

Отзывы о товаре Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2", 50 м, армированный




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12
Давление, Бар
10
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
38.6
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Palisad — поливочный набор со шлангом длиной 50 метров для удобной подачи воды на большой участок. Резиновый шланг выдерживает давление до 10 бар, а подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для подачи воды как из ёмкости, так и из водопровода. Фиксатор для длительного полива позволяет оставить подачу воды включённой без постоянного удерживания. Набор выполнен в компактном формате: ширина 38,6 см, высота 12,9 см, вес — 6,89 кг. Регулятор расхода воды и рассеиватель не предусмотрены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67483, 1/2", 50 м, армированный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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