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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4", 15 м, армированный купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4", 15 м, армированный

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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4&quot;, 15 м, армированный - фото 1
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4&quot;, 15 м, армированный - фото 2
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4&quot;, 15 м, армированный - фото 3
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4&quot;, 15 м, армированный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
15
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4&quot;, 15 м, армированный - фото 1
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4&quot;, 15 м, армированный - фото 2
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4&quot;, 15 м, армированный - фото 3
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4&quot;, 15 м, армированный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745169
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4", 15 м, армированный
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
13
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х37х10
Вес, кг.
2.35

Описание товара Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4", 15 м, армированный

Шланг поливочный армированный Palisad 67476 из ПВХ, длиной 15 мм, с внутренним диаметром 3/4", позволяет регулярно проводить орошение растений на участке. Пригодится также сотрудникам коммунальных служб для использования в небольших скверах и парках. Длина 15 м достаточна для ухода за участком малой площади. Шланг выдерживает давление до 8 бар, совместим с любыми поливочными системами Palisad и Palisad LUXE.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — при изготовлении использован поливинилхлорид (ПВХ) повышенного качества.
  • Экологичность — ПВХ не содержит вредных веществ.
  • Гибкость — шланг армирован суперпрочной полиэстерной нитью, увеличивающей его стойкость к деформации.
  • Возможность интенсивного использования — параметры угла наклона и шага нити рассчитаны с максимальной точностью для равномерного распределения нагрузки.
  • Защита от УФ-лучей и механических воздействий — на поверхность шланга нанесено полимерное покрытие.

Отзывы о товаре Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4", 15 м, армированный




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
13
Страна производитель
Россия
Описание

Шланг поливочный армированный Palisad 67476 из ПВХ, длиной 15 мм, с внутренним диаметром 3/4", позволяет регулярно проводить орошение растений на участке. Пригодится также сотрудникам коммунальных служб для использования в небольших скверах и парках. Длина 15 м достаточна для ухода за участком малой площади. Шланг выдерживает давление до 8 бар, совместим с любыми поливочными системами Palisad и Palisad LUXE.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — при изготовлении использован поливинилхлорид (ПВХ) повышенного качества.
  • Экологичность — ПВХ не содержит вредных веществ.
  • Гибкость — шланг армирован суперпрочной полиэстерной нитью, увеличивающей его стойкость к деформации.
  • Возможность интенсивного использования — параметры угла наклона и шага нити рассчитаны с максимальной точностью для равномерного распределения нагрузки.
  • Защита от УФ-лучей и механических воздействий — на поверхность шланга нанесено полимерное покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67476, 3/4", 15 м, армированный - данный товар вы можете купить по цене 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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