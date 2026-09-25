Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1", 25 м, армированный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
25
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
В наличии
Код товара: 745168
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2 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1 дюйм
Диаметр шланга
24
Давление, Бар
13
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
39
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х21
Вес, кг.
6.06
Описание товара Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1", 25 м, армированный
Поливочный набор Palisad с 25-метровым резиновым шлангом поможет организовать полив на участке без частого перемещения источника воды. Он поддерживает подключение диаметром 1 дюйм и работает как от водопровода, так и от ёмкости, поэтому подходит для разных условий использования. Регулятор расхода воды позволяет удобнее контролировать подачу во время полива. Давление до 13 бар обеспечивает рабочий запас для повседневных задач. При весе 6,3 кг набор остаётся практичным для перемещения, а габариты 39?21 см позволяют компактно разместить его среди садового инвентаря.cuntegn
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1 дюйм
Диаметр шланга
24
Давление, Бар
13
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
39
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad с 25-метровым резиновым шлангом поможет организовать полив на участке без частого перемещения источника воды. Он поддерживает подключение диаметром 1 дюйм и работает как от водопровода, так и от ёмкости, поэтому подходит для разных условий использования. Регулятор расхода воды позволяет удобнее контролировать подачу во время полива. Давление до 13 бар обеспечивает рабочий запас для повседневных задач. При весе 6,3 кг набор остаётся практичным для перемещения, а габариты 39?21 см позволяют компактно разместить его среди садового инвентаря.cuntegn
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1", 25 м, армированный - данный товар вы можете купить по цене 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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