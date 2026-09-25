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Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 25 метров, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 25 метров, LUXE

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Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 1
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 2
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 3
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 4
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 5
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 6
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 7
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 8
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 9
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 10
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
25
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 7
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 8
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 9
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 10
  • Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 25 метров, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745166
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 25 метров, LUXE
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
40
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х17
Вес, кг.
5.14

Описание товара Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 25 метров, LUXE

Поливочный набор Palisad с 25-метровым шлангом поможет организовать удобный полив на участке, используя воду из ёмкости или водопровода. Подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для соответствующей системы подачи воды. Шланг выполнен из резины, отличается гибкостью и рассчитан на практичное использование в садовых задачах. Набор весит 5,2 кг, а его габариты составляют 40 ? 17 см — компактный формат для хранения и размещения. Это функциональное решение для полива без лишних элементов: в конструкции не предусмотрены рассеиватель, регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива.

Отзывы о товаре Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 25 метров, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
25
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
40
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с 25-метровым шлангом поможет организовать удобный полив на участке, используя воду из ёмкости или водопровода. Подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для соответствующей системы подачи воды. Шланг выполнен из резины, отличается гибкостью и рассчитан на практичное использование в садовых задачах. Набор весит 5,2 кг, а его габариты составляют 40 ? 17 см — компактный формат для хранения и размещения. Это функциональное решение для полива без лишних элементов: в конструкции не предусмотрены рассеиватель, регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 25 метров, LUXE - стоимость товара 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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