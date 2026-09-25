Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 25 метров, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
25
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
В наличии
Код товара: 745166
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2 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
40
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х17
Вес, кг.
5.14
Описание товара Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 25 метров, LUXE
Поливочный набор Palisad с 25-метровым шлангом поможет организовать удобный полив на участке, используя воду из ёмкости или водопровода. Подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для соответствующей системы подачи воды. Шланг выполнен из резины, отличается гибкостью и рассчитан на практичное использование в садовых задачах. Набор весит 5,2 кг, а его габариты составляют 40 ? 17 см — компактный формат для хранения и размещения. Это функциональное решение для полива без лишних элементов: в конструкции не предусмотрены рассеиватель, регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива.
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
25
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
40
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad с 25-метровым шлангом поможет организовать удобный полив на участке, используя воду из ёмкости или водопровода. Подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для соответствующей системы подачи воды. Шланг выполнен из резины, отличается гибкостью и рассчитан на практичное использование в садовых задачах. Набор весит 5,2 кг, а его габариты составляют 40 ? 17 см — компактный формат для хранения и размещения. Это функциональное решение для полива без лишних элементов: в конструкции не предусмотрены рассеиватель, регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный PALISAD 67465, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 25 метров, LUXE - стоимость товара 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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