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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4", 25 м купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4", 25 м

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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4&quot;, 25 м - фото 1
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4&quot;, 25 м - фото 2
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4&quot;, 25 м - фото 3
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4&quot;, 25 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
25
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4&quot;, 25 м - фото 1
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4&quot;, 25 м - фото 2
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4&quot;, 25 м - фото 3
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4&quot;, 25 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745158
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4", 25 м
1 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
25
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19 мм
Давление, Бар
19
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х40х16
Вес, кг.
5.1

Описание товара Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4", 25 м

Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4", 25 м



Теги товара: шланги 3/4"

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4", 25 м




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
25
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19 мм
Давление, Бар
19
Страна производитель
Россия
Описание
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4", 25 м


Теги товара: шланги 3/4"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4", 25 м - купить по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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