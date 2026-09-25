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Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер

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Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 1
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 2
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 3
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 4
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 5
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 6
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 7
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 8
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 9
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 10
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 11
Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
25
Количество режимов полива
7
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 1
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 2
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 3
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 4
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 5
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 6
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 7
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 8
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 9
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 10
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 11
  • Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745151
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер
2 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
поливочный набор
Материал
ПВХ
Длина, м
25
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х14
Вес, кг.
4.62

Описание товара Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер

Поливочный набор Palisad 67423 состоит из шланга диаметром 3/4" и длиной 25 м, 7-режимного пистолета, соединителей и адаптера. Подключается к источнику водоснабжения через отвод или кран с внешней резьбой диаметром 3/4" или 1/2". Трехслойный шланг с армирующим слоем отличается повышенной прочностью и выдерживает давление до 10 бар. Он хорошо держит форму, не скручивается и рассчитан на интенсивное использование. Набор полностью готов к работе и будет полезен для ухода за дачным участком, парком или сквером.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — шланг изготовлен из высококачественного ПВХ, устойчивого к ультрафиолету, дополнительные элементы набора выполнены из ABS-пластика и не боятся коррозии.
  • Выбор оптимального режима полива — пистолет-распылитель позволяет регулировать мощность и тип струи.
  • Экологичность — все детали изготовлены из безвредных материалов, их использование безопасно для окружающей среды.
  • Универсальность — коннекторы, адаптер и пистолет-распылитель совместимы с элементами всех поливочных систем ТМ Palisad.

Отзывы о товаре Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
поливочный набор
Материал
ПВХ
Длина, м
25
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание

Поливочный набор Palisad 67423 состоит из шланга диаметром 3/4" и длиной 25 м, 7-режимного пистолета, соединителей и адаптера. Подключается к источнику водоснабжения через отвод или кран с внешней резьбой диаметром 3/4" или 1/2". Трехслойный шланг с армирующим слоем отличается повышенной прочностью и выдерживает давление до 10 бар. Он хорошо держит форму, не скручивается и рассчитан на интенсивное использование. Набор полностью готов к работе и будет полезен для ухода за дачным участком, парком или сквером.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — шланг изготовлен из высококачественного ПВХ, устойчивого к ультрафиолету, дополнительные элементы набора выполнены из ABS-пластика и не боятся коррозии.
  • Выбор оптимального режима полива — пистолет-распылитель позволяет регулировать мощность и тип струи.
  • Экологичность — все детали изготовлены из безвредных материалов, их использование безопасно для окружающей среды.
  • Универсальность — коннекторы, адаптер и пистолет-распылитель совместимы с элементами всех поливочных систем ТМ Palisad.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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