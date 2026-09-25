Катушка для шланга PALISAD 674058, 45 м, на колесах
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745150
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
катушка для шлангов
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
нет
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
36.2
Высота, см
10.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х38х38
Вес, кг.
1.78
Описание товара Катушка для шланга PALISAD 674058, 45 м, на колесах
Поливочный набор Palisad с длиной 45 м поможет организовать удобный полив на участке, используя воду из ёмкости или водопровода. Подключение предусмотрено под диаметры 3/4 и 1/2 дюйма, а штуцер обеспечивает практичное соединение элементов системы. Компактные габариты — 36,2 ? 10,6 см — и вес 2,62 кг делают набор удобным для размещения и хранения. Пластиковое исполнение сочетает небольшой вес и практичность для регулярных работ в саду и на даче.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
катушка для шлангов
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
нет
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
36.2
Развернуть
Высота, см
10.6
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad с длиной 45 м поможет организовать удобный полив на участке, используя воду из ёмкости или водопровода. Подключение предусмотрено под диаметры 3/4 и 1/2 дюйма, а штуцер обеспечивает практичное соединение элементов системы. Компактные габариты — 36,2 ? 10,6 см — и вес 2,62 кг делают набор удобным для размещения и хранения. Пластиковое исполнение сочетает небольшой вес и практичность для регулярных работ в саду и на даче.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Катушка для шланга PALISAD 674058, 45 м, на колесах - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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