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Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах купить с доставкой в Москве
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Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах

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Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 1
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 2
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 3
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 4
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 5
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 6
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 7
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 8
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 9
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 10
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 1
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 2
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 3
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 4
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 5
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 6
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 7
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 8
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 9
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 10
  • Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах
3 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
катушка для шлангов
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х36х12
Вес, кг.
2.38

Описание товара Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах

Катушка Palisad 67405 на колесах упрощает работу с поливочным шлангом длиной до 45 м. Позволяет регулировать его длину во время работ на участке, а также обеспечивает бережное хранение, предотвращая перекручивание и запутывание. Боковая рукоятка облегчает разматывание и наматывание шланга.

Преимущества

  • Долговечность — изделие из высококачественного ABS-пластика и алюминиевых трубок устойчиво к коррозии и воздействию климатических факторов.
  • Продуманная конструкция — благодаря специальному штуцеру на корпусе шланг не перегибается при подключении.
  • Удобное хранение и транспортировка — приспособление имеет складную ручку, а крупные колеса упрощают его перемещение по участку.

Отзывы о товаре Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
катушка для шлангов
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Страна производитель
Китай
Описание

Катушка Palisad 67405 на колесах упрощает работу с поливочным шлангом длиной до 45 м. Позволяет регулировать его длину во время работ на участке, а также обеспечивает бережное хранение, предотвращая перекручивание и запутывание. Боковая рукоятка облегчает разматывание и наматывание шланга.

Преимущества

  • Долговечность — изделие из высококачественного ABS-пластика и алюминиевых трубок устойчиво к коррозии и воздействию климатических факторов.
  • Продуманная конструкция — благодаря специальному штуцеру на корпусе шланг не перегибается при подключении.
  • Удобное хранение и транспортировка — приспособление имеет складную ручку, а крупные колеса упрощают его перемещение по участку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - стоимость товара 3190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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