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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4", 50 м купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4", 50 м

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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4&quot;, 50 м - фото 1
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4&quot;, 50 м - фото 2
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4&quot;, 50 м - фото 3
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4&quot;, 50 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
50
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4&quot;, 50 м - фото 1
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4&quot;, 50 м - фото 2
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4&quot;, 50 м - фото 3
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4&quot;, 50 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745140
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4", 50 м
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х39х25
Вес, кг.
7.57

Описание товара Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4", 50 м

Армированный поливочный шланг из ПВХ Сибртех «Дачник» 673586 длиной 50 м и диаметром 3/4" используется садоводами для орошения участка. Подходит для ежедневного применения, оптимален для участков средней площади. Совместим с любыми системами полива Palisad. Использование шланга позволяет сэкономить время пользователя и повышает комфорт работы в саду.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — при изготовлении использован высококачественный поливинилхлорид (ПВХ).
  • Устойчивость к скручиванию и перегибам — шланг армирован полиэстерной нитью.
  • Защита от разрушения — специальное покрытие предохраняет шланг от воздействия УФ-лучей.
  • Экологичность — поливинилхлорид не содержит токсичных веществ.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4", 50 м




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Описание

Армированный поливочный шланг из ПВХ Сибртех «Дачник» 673586 длиной 50 м и диаметром 3/4" используется садоводами для орошения участка. Подходит для ежедневного применения, оптимален для участков средней площади. Совместим с любыми системами полива Palisad. Использование шланга позволяет сэкономить время пользователя и повышает комфорт работы в саду.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — при изготовлении использован высококачественный поливинилхлорид (ПВХ).
  • Устойчивость к скручиванию и перегибам — шланг армирован полиэстерной нитью.
  • Защита от разрушения — специальное покрытие предохраняет шланг от воздействия УФ-лучей.
  • Экологичность — поливинилхлорид не содержит токсичных веществ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4", 50 м - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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