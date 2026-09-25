Шланг поливочный армированный PALISAD 67109, 3 слойный ТЭП 3/4'', 35 м, лазурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, м
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
В наличии
Код товара: 745131
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 890 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
шланг
Длина, м
35
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
45х45х24
Вес, кг.
8.2
Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67109, 3 слойный ТЭП 3/4'', 35 м, лазурный
Шланг поливочный армированный 3-слойный ТЭП (термоэластопласт) Palisad 67109 диаметром 3/4? и длиной 35 м, лазурный, пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб для создания системы орошения. Он облегчает труд пользователя, позволяя быстро восполнять водный баланс почвы. Длины 35 м достаточно для орошения небольших участков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — шланг из ТЭП, армированный суперпрочной полиэстерной нитью плотностью 93 ТЭКС, устойчив к повышенным нагрузкам на изгиб, скручиваниям и обладает высокой морозоустойчивостью.
- Высокий ресурс — армирующая нить с инновационным плетением обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
- Всепогодность — температурный диапазон эксплуатации от -30 до +70°С.
- Устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие.
- Высокие эксплуатационные характеристики — толщина стенок составляет 2,6 мм, поэтому шланг выдерживает разрывные нагрузки до 6 бар.
- Экологичность — термоэластопласт и армирующая нить не содержат вредных веществ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитРаспылитель веерный GRINDA RO-18P, 18 форсунок, ударопрочный пла...
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитШланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1", 25 м, армированный
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитШланг поливочный армированный PALISAD 67113, 3 слойный ТЭП 3/4''...
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитНабор поливочный 4 предмета GRINDA COMPACT, шланг 10м x 5/16? в ...
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитШланг поливочный армированный PALISAD 67637, 4 слойный 1/2", 50м...
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитШланг PALISAD 67663, 4 слойный поливочный 1/2", 50 м Мята, LUXE
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитКатушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитШланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2" 50м, LUXE
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитШланг поливочный ПВХ PALISAD 67479, 3/4", 50 м, армированный
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитКатушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, с...
-
В наличииЦена 3 520 руб.880 руб. в СплитШланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67444, 3/4", 50...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитШланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67554, Д=1...
Бренд
Тип товара
шланг
Длина, м
35
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
6
Страна производитель
Россия
Шланг поливочный армированный 3-слойный ТЭП (термоэластопласт) Palisad 67109 диаметром 3/4? и длиной 35 м, лазурный, пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб для создания системы орошения. Он облегчает труд пользователя, позволяя быстро восполнять водный баланс почвы. Длины 35 м достаточно для орошения небольших участков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — шланг из ТЭП, армированный суперпрочной полиэстерной нитью плотностью 93 ТЭКС, устойчив к повышенным нагрузкам на изгиб, скручиваниям и обладает высокой морозоустойчивостью.
- Высокий ресурс — армирующая нить с инновационным плетением обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
- Всепогодность — температурный диапазон эксплуатации от -30 до +70°С.
- Устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие.
- Высокие эксплуатационные характеристики — толщина стенок составляет 2,6 мм, поэтому шланг выдерживает разрывные нагрузки до 6 бар.
- Экологичность — термоэластопласт и армирующая нить не содержат вредных веществ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный PALISAD 67109, 3 слойный ТЭП 3/4'', 35 м, лазурный - стоимость товара 2890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67109, 3 слойный ТЭП 3/4'', 35 м, лазурный