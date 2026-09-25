Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping
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Характеристики
Материал
сталь, нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 745093
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Загружаем...
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Загружаем...
570 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х12х2
Вес, г.
460
Описание товара Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping
Шампуры Palisad Camping 69573 длиной 45 см, 6 штук в блистерной упаковке, позволяют легко приготовить мясо, рыбу и овощи на мангале. Пригодятся во время отдыха на даче или пикнике.
Преимущества
- Прочность и долговечность — упругие шампуры толщиной 1,5 мм не деформируются под тяжестью продуктов.
- Многократное использование — нержавеющая сталь не разрушается даже при частом мытье.
- Комфортное использование — заостренные окончания легко протыкают мясо, а винтовые ручки не прокручиваются на мангале.
- Удобное хранение и транспортировка — шампуры поставляются в комплекте с чехлом.
- Продуманная комплектация — 6 шампуров достаточно, чтобы приготовить обед для небольшой компании.
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Шампуры Palisad Camping 69573 длиной 45 см, 6 штук в блистерной упаковке, позволяют легко приготовить мясо, рыбу и овощи на мангале. Пригодятся во время отдыха на даче или пикнике.
Преимущества
- Прочность и долговечность — упругие шампуры толщиной 1,5 мм не деформируются под тяжестью продуктов.
- Многократное использование — нержавеющая сталь не разрушается даже при частом мытье.
- Комфортное использование — заостренные окончания легко протыкают мясо, а винтовые ручки не прокручиваются на мангале.
- Удобное хранение и транспортировка — шампуры поставляются в комплекте с чехлом.
- Продуманная комплектация — 6 шампуров достаточно, чтобы приготовить обед для небольшой компании.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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