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Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping купить с доставкой в Москве
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Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping

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Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 1
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 2
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 3
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 4
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 5
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 6
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 7
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 8
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 9
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 10
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 11
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 12
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 13
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь, нержавеющая сталь
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 1
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 2
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 3
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 4
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 5
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 6
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 7
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 8
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 9
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 10
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 11
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 12
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 13
  • Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х12х2
Вес, г.
460

Описание товара Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping

Шампуры Palisad Camping 69573 длиной 45 см, 6 штук в блистерной упаковке, позволяют легко приготовить мясо, рыбу и овощи на мангале. Пригодятся во время отдыха на даче или пикнике.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — упругие шампуры толщиной 1,5 мм не деформируются под тяжестью продуктов.
  • Многократное использование — нержавеющая сталь не разрушается даже при частом мытье.
  • Комфортное использование — заостренные окончания легко протыкают мясо, а винтовые ручки не прокручиваются на мангале.
  • Удобное хранение и транспортировка — шампуры поставляются в комплекте с чехлом.
  • Продуманная комплектация — 6 шампуров достаточно, чтобы приготовить обед для небольшой компании.

Отзывы о товаре Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание

Шампуры Palisad Camping 69573 длиной 45 см, 6 штук в блистерной упаковке, позволяют легко приготовить мясо, рыбу и овощи на мангале. Пригодятся во время отдыха на даче или пикнике.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — упругие шампуры толщиной 1,5 мм не деформируются под тяжестью продуктов.
  • Многократное использование — нержавеющая сталь не разрушается даже при частом мытье.
  • Комфортное использование — заостренные окончания легко протыкают мясо, а винтовые ручки не прокручиваются на мангале.
  • Удобное хранение и транспортировка — шампуры поставляются в комплекте с чехлом.
  • Продуманная комплектация — 6 шампуров достаточно, чтобы приготовить обед для небольшой компании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шампуры с чехлом PALISAD 69573, 45 см (6 шт.) Camping - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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