Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Материал ручки
дерево
Габариты, мм
260x350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 745090
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Материал ручки
дерево
Габариты, мм
260x350
Комплектация
Решетка гриль - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х36х2
Вес, г.
830
Описание товара Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping
Решетка гриль Palisad Camping 69556 размером 260 х 350 мм, с антипригарным покрытием, используется для качественной равномерной жарки пищи с двух сторон на мангале. Пригодится любителям отдыха на открытом воздухе для приготовления мяса, рыбы и овощей.
Преимущества
- Долговечность решетки обеспечивает жаропрочная сталь высокого качества, из которой она выполнена.
- Антипригарное покрытие предотвращает прилипание мяса к решетке.
- Увеличенные опорные стержни обеспечивают возможность использования всей рабочей площади решетки.
- Толстое кольцо-фиксатор предотвращает случайное раскрытие решетки и обеспечивает безопасное переворачивание блюд.
- Эргономичная рукоятка выполнена из древесины, поэтому приятна на ощупь и удобна в эксплуатации.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Материал ручки
дерево
Габариты, мм
260x350
Комплектация
Решетка гриль - 1 шт
Страна производитель
Китай
Решетка гриль Palisad Camping 69556 размером 260 х 350 мм, с антипригарным покрытием, используется для качественной равномерной жарки пищи с двух сторон на мангале. Пригодится любителям отдыха на открытом воздухе для приготовления мяса, рыбы и овощей.
Преимущества
- Долговечность решетки обеспечивает жаропрочная сталь высокого качества, из которой она выполнена.
- Антипригарное покрытие предотвращает прилипание мяса к решетке.
- Увеличенные опорные стержни обеспечивают возможность использования всей рабочей площади решетки.
- Толстое кольцо-фиксатор предотвращает случайное раскрытие решетки и обеспечивает безопасное переворачивание блюд.
- Эргономичная рукоятка выполнена из древесины, поэтому приятна на ощупь и удобна в эксплуатации.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - стоимость товара 600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping