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Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм купить с доставкой в Москве
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Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм

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Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм - фото 1
Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм - фото 2
Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм - фото 3
Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр колеса, мм
388
  • Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм - фото 1
  • Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм - фото 2
  • Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм - фото 3
  • Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр колеса, мм
388
Длина ступицы, мм
80
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х9
Вес, кг.
2.6

Описание товара Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм

Полиуретановое колесо 4.80/4-8 Сибртех 689805 с длиной оси 80 мм и диаметром подшипника 20 мм — движущий элемент тачки Сибртех 68936. Непрокалываемое колесо подходит для использования в самых жестких условиях. В отличие от пневматических колес не требует подкачки, обслуживания и легко отмывается от грязи.

Преимущества

  • Плавный ход — колесо с глубоким протектором обладает высокими амортизирующими свойствами.
  • Прочность — стальной диск имеет сплошной сварной шов по всей окружности, ось надежно фиксируется в ступице благодаря стальным подшипникам.
  • Высокий ресурс — полиуретановое колесо не разрушается от воздействия влаги, солнечных лучей, бензина и масла, обладает повышенной стойкостью к проколам и выдерживает температуру -50 до + 50 ?.

Отзывы о товаре Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр колеса, мм
388
Длина ступицы, мм
80
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полиуретановое колесо 4.80/4-8 Сибртех 689805 с длиной оси 80 мм и диаметром подшипника 20 мм — движущий элемент тачки Сибртех 68936. Непрокалываемое колесо подходит для использования в самых жестких условиях. В отличие от пневматических колес не требует подкачки, обслуживания и легко отмывается от грязи.

Преимущества

  • Плавный ход — колесо с глубоким протектором обладает высокими амортизирующими свойствами.
  • Прочность — стальной диск имеет сплошной сварной шов по всей окружности, ось надежно фиксируется в ступице благодаря стальным подшипникам.
  • Высокий ресурс — полиуретановое колесо не разрушается от воздействия влаги, солнечных лучей, бензина и масла, обладает повышенной стойкостью к проколам и выдерживает температуру -50 до + 50 ?.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689805, 4.80/4-8, длина оси 80мм, подшипник 20мм - по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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