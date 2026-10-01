Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689785, 4.80/4-8, длина оси 90мм, подшипник 12мм
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Характеристики
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр колеса, мм
388
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
В наличии
Код товара: 745068
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр колеса, мм
388
Длина ступицы, мм
90
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х9
Вес, кг.
2.6
Описание товара Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689785, 4.80/4-8, длина оси 90мм, подшипник 12мм
Полиуретановое колесо 4.80/4-8 Сибртех 689785 с длиной оси 90 мм и диаметром подшипника 12 мм — движущий элемент тачек Palisad 68918, 689183, 68935, Сибртех 68968, 689633 и др. Непрокалываемое колесо подходит для использования в самых жестких условиях. В отличие от пневматических колес не требует подкачки, обслуживания и легко отмывается от грязи.
Преимущества
- Плавный ход — колесо с глубоким протектором обладает высокими амортизирующими свойствами.
- Прочность — стальной диск имеет сплошной сварной шов по всей окружности, ось надежно фиксируется в ступице благодаря стальным подшипникам.
- Высокий ресурс — полиуретановое колесо не разрушается от воздействия влаги, солнечных лучей, бензина и масла, обладает повышенной стойкостью к проколам и выдерживает температуру -50 до + 50 ?.
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Бренд
СИБРТЕХ
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр колеса, мм
388
Длина ступицы, мм
90
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Полиуретановое колесо 4.80/4-8 Сибртех 689785 с длиной оси 90 мм и диаметром подшипника 12 мм — движущий элемент тачек Palisad 68918, 689183, 68935, Сибртех 68968, 689633 и др. Непрокалываемое колесо подходит для использования в самых жестких условиях. В отличие от пневматических колес не требует подкачки, обслуживания и легко отмывается от грязи.
Преимущества
- Плавный ход — колесо с глубоким протектором обладает высокими амортизирующими свойствами.
- Прочность — стальной диск имеет сплошной сварной шов по всей окружности, ось надежно фиксируется в ступице благодаря стальным подшипникам.
- Высокий ресурс — полиуретановое колесо не разрушается от воздействия влаги, солнечных лучей, бензина и масла, обладает повышенной стойкостью к проколам и выдерживает температуру -50 до + 50 ?.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689785, 4.80/4-8, длина оси 90мм, подшипник 12мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колесо полиуретановое СИБРТЕХ 689785, 4.80/4-8, длина оси 90мм, подшипник 12мм