Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68972, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм
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Характеристики
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 745059
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
340
Длина ступицы, мм
90
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х9
Вес, кг.
1.7
Описание товара Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68972, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм
Пневматическое колесо 3.00-8 Сибртех 68972 с длиной оси 90 мм и посадочным диаметром подшипника 20 мм помогает осуществить транспортировку грузов по участку. Подходит к тачкам Сибртех 68962 и 689625. Колесо с двумя стальными шариковыми подшипниками обеспечивает плавный ход тачки даже на неровном грунте.
Преимущества
- Надежность — благодаря стальному диску со сплошным сварным швом колесо выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Коррозионная стойкость — порошковое покрытие обода надежно защищает от разрушения.
- Возможность использования в помещении — резиновая шина не деформирует покрытие пола.
- Удобная эксплуатация — бесшумное пневматическое колесо поглощает вибрацию, поэтому перемещение грузов не вызывает дискомфорт.
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Бренд
СИБРТЕХ
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
340
Длина ступицы, мм
90
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пневматическое колесо 3.00-8 Сибртех 68972 с длиной оси 90 мм и посадочным диаметром подшипника 20 мм помогает осуществить транспортировку грузов по участку. Подходит к тачкам Сибртех 68962 и 689625. Колесо с двумя стальными шариковыми подшипниками обеспечивает плавный ход тачки даже на неровном грунте.
Преимущества
- Надежность — благодаря стальному диску со сплошным сварным швом колесо выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Коррозионная стойкость — порошковое покрытие обода надежно защищает от разрушения.
- Возможность использования в помещении — резиновая шина не деформирует покрытие пола.
- Удобная эксплуатация — бесшумное пневматическое колесо поглощает вибрацию, поэтому перемещение грузов не вызывает дискомфорт.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68972, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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