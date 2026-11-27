Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68971, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм
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Характеристики
Описание товара Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68971, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм
Пневматическое колесо 3.00-8 Сибртех 68971 с длиной оси 90 мм и посадочным диаметром подшипника 16 мм помогает осуществить транспортировку грузов по участку. Подходит ко многим тачкам, например, Palisad 689104, 689123, 689125, 689153, 689223, 689613, 68969, Сибртех 68961. Колесо с двумя стальными шариковыми подшипниками обеспечивает плавный ход тачки даже на неровном грунте.
Преимущества
- Надежность — благодаря стальному диску со сплошным сварным швом колесо выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Коррозионная стойкость — порошковое покрытие обода надежно защищает от разрушения.
- Возможность использования в помещении — резиновая шина не деформирует покрытие пола.
- Удобная эксплуатация — бесшумное пневматическое колесо поглощает вибрацию, поэтому перемещение грузов не вызывает дискомфорт.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
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Пневматическое колесо 3.00-8 Сибртех 68971 с длиной оси 90 мм и посадочным диаметром подшипника 16 мм помогает осуществить транспортировку грузов по участку. Подходит ко многим тачкам, например, Palisad 689104, 689123, 689125, 689153, 689223, 689613, 68969, Сибртех 68961. Колесо с двумя стальными шариковыми подшипниками обеспечивает плавный ход тачки даже на неровном грунте.
Преимущества
- Надежность — благодаря стальному диску со сплошным сварным швом колесо выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Коррозионная стойкость — порошковое покрытие обода надежно защищает от разрушения.
- Возможность использования в помещении — резиновая шина не деформирует покрытие пола.
- Удобная эксплуатация — бесшумное пневматическое колесо поглощает вибрацию, поэтому перемещение грузов не вызывает дискомфорт.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
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