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Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л купить с доставкой в Москве
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Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л

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Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 1
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 2
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 3
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 4
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 5
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 6
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 7
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 8
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 9
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 10
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 11
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 12
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 13
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 14
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 15
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 16
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 17
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 18
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
345
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Объем, л
65
Грузоподъемность, кг
90
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 1
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 2
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 3
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 4
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 5
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 6
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 7
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 8
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 9
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 10
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 11
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 12
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 13
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 14
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 15
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 16
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 17
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 18
  • Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745057
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л
2 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
345
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Объем, л
65
Грузоподъемность, кг
90
Высота, см
58000
Ширина, см
68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.68х0.3
Вес, кг.
7.26

Описание товара Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л

Садовая облегченная тачка Сибртех 689615 с кузовом объемом 65 л служит для транспортировки легких грузов во время садовых и сельскохозяйственных работ. С ее помощью можно привести в порядок территорию и убрать листья, собрать урожай и выполнить другие работы на загородном участке.

Преимущества

  • Надежная конструкция — стальная рама состоит из труб диаметром 25 мм и толщиной 0,5 мм, кузов с закругленными бортами устойчив к деформации.
  • Коррозионная стойкость — кузов оцинкован, рама покрыта порошковой эмалью.
  • Маневренность — тачку с одним пневматическим колесом легко разворачивать.
  • Мобильность —благодаря небольшому весу 7 кг и колесу на двух шариковых подшипниках даже нагруженную тачку легко перемещать.
  • Ремонтопригодность — изношенное колесо можно заменить, совместимые артикулы 68971, 68973, 68975, 68940, 68943.

Отзывы о товаре Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
345
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Объем, л
65
Грузоподъемность, кг
90
Высота, см
58000
Ширина, см
68
Страна производитель
Китай
Описание

Садовая облегченная тачка Сибртех 689615 с кузовом объемом 65 л служит для транспортировки легких грузов во время садовых и сельскохозяйственных работ. С ее помощью можно привести в порядок территорию и убрать листья, собрать урожай и выполнить другие работы на загородном участке.

Преимущества

  • Надежная конструкция — стальная рама состоит из труб диаметром 25 мм и толщиной 0,5 мм, кузов с закругленными бортами устойчив к деформации.
  • Коррозионная стойкость — кузов оцинкован, рама покрыта порошковой эмалью.
  • Маневренность — тачку с одним пневматическим колесом легко разворачивать.
  • Мобильность —благодаря небольшому весу 7 кг и колесу на двух шариковых подшипниках даже нагруженную тачку легко перемещать.
  • Ремонтопригодность — изношенное колесо можно заменить, совместимые артикулы 68971, 68973, 68975, 68940, 68943.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - по цене 2190 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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