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Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм купить с доставкой в Москве
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Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм

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Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - фото 1
Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - фото 2
Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - фото 3
Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - фото 4
Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
380
  • Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - фото 1
  • Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - фото 2
  • Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - фото 3
  • Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - фото 4
  • Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745056
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
380
Комплектация
Камера пневматическая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
330

Описание товара Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм

Камера для пневматического колеса Palisad 68956 диаметром 380 мм и шириной 4,80/4,00 дюйма пригодится владельцам тачек с дисками диаметром 8 дюймов. Совместима с пневматическими колесами Palisad 68946, 68947, 68948 и 68957, а также с другими моделями аналогичного размера. Камера позволяет сэкономить средства на приобретение нового колеса.

Преимущества

  • Камера из натурального каучука выдерживает нагрузку более 100 кг.
  • Пневмокамера обеспечивает легкий ход тачки даже на неровных поверхностях.
  • Автомобильный ниппель позволяет подкачивать камеру при необходимости.

Отзывы о товаре Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
380
Комплектация
Камера пневматическая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Камера для пневматического колеса Palisad 68956 диаметром 380 мм и шириной 4,80/4,00 дюйма пригодится владельцам тачек с дисками диаметром 8 дюймов. Совместима с пневматическими колесами Palisad 68946, 68947, 68948 и 68957, а также с другими моделями аналогичного размера. Камера позволяет сэкономить средства на приобретение нового колеса.

Преимущества

  • Камера из натурального каучука выдерживает нагрузку более 100 кг.
  • Пневмокамера обеспечивает легкий ход тачки даже на неровных поверхностях.
  • Автомобильный ниппель позволяет подкачивать камеру при необходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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