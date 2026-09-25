Top.Mail.Ru
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 1
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 2
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 3
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 4
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 5
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 6
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 7
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 8
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 1
  • Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 2
  • Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 3
  • Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 4
  • Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 5
  • Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 6
  • Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 7
  • Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 8
  • Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745052
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230
4 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Количество колес
2
Особенности
литые шины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.22х0.51х0.42
Вес, кг.
9.52

Описание товара Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230

Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230

Отзывы о товаре Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Количество колес
2
Особенности
литые шины
Страна производитель
Китай
Описание
Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка ручная СИБРТЕХ 68949, 2-х колесная, облегченная, г/п 130кг, платформа 355х230 - купить по цене 4280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...