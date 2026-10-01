Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68724, диаметр 200 мм, крепление платформенное
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Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
200
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
В наличии
Код товара: 745047
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1 490 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
200
Диаметр отверстия для крепежа, мм
200
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
10
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х11
Вес, кг.
3.06
Описание товара Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68724, диаметр 200 мм, крепление платформенное
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68724, диаметр 200 мм, крепление платформенное
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
200
Диаметр отверстия для крепежа, мм
200
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
10
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68724, диаметр 200 мм, крепление платформенное
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68724, диаметр 200 мм, крепление платформенное - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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