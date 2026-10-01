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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное купить с доставкой в Москве
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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное

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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 1
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 2
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 3
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 4
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
100
Диаметр колеса, мм
125
Размер кронштейна, мм
100x80 мм
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 1
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 2
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 3
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 4
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
100
Диаметр колеса, мм
125
Диаметр отверстия для крепежа, мм
125
Диаметр оси колеса, мм
15
Длина ступицы, мм
39
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
100x80 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х8
Вес, кг.
1.11

Описание товара Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное

Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное

Отзывы о товаре Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
100
Диаметр колеса, мм
125
Диаметр отверстия для крепежа, мм
125
Диаметр оси колеса, мм
15
Длина ступицы, мм
39
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
100x80 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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