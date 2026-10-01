Top.Mail.Ru
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - фото 1
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - фото 2
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - фото 3
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - фото 4
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
50
Размер кронштейна, мм
50x50 мм
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - фото 1
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - фото 2
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - фото 3
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - фото 4
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
50
Диаметр отверстия для крепежа, мм
50
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
22
Толщина крепления, мм
1
Размер крепежных отверстий, мм
6
Размер кронштейна, мм
50x50 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
170

Описание товара Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное

Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное

Отзывы о товаре Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
50
Диаметр отверстия для крепежа, мм
50
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
22
Толщина крепления, мм
1
Размер крепежных отверстий, мм
6
Размер кронштейна, мм
50x50 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - этот товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...