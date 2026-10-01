Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
50
Размер кронштейна, мм
50x50 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 745036
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280 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
50
Диаметр отверстия для крепежа, мм
50
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
22
Толщина крепления, мм
1
Размер крепежных отверстий, мм
6
Размер кронштейна, мм
50x50 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
170
Описание товара Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
50
Диаметр отверстия для крепежа, мм
50
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
22
Толщина крепления, мм
1
Размер крепежных отверстий, мм
6
Размер кронштейна, мм
50x50 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68713, диаметр 50 мм, крепление платформенное - этот товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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