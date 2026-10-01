Top.Mail.Ru
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 1
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 2
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 3
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 4
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
125
Размер кронштейна, мм
100x80 мм
  • Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 1
  • Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 2
  • Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 3
  • Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 4
  • Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745033
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
125
Диаметр отверстия для крепежа, мм
125
Диаметр оси колеса, мм
15
Длина ступицы, мм
39
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
100x80 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х9
Вес, г.
900

Описание товара Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное

Колесо неповоротное Сибртех 687105 диаметром 125 мм, с платформенным креплением, обладает грузоподъемностью 80 кг и устанавливается на ручные тележки. Благодаря шине из прочной резины не повреждает поверхность и не издает шума при движении. Колесо служит для перемещения грузов по прямолинейной траектории в производственных и складских помещениях, а также под открытым небом.

Преимущества

  • Устойчивость к повышенным нагрузкам — обод колеса изготовлен из стали.
  • Длительный срок службы — подшипник качения замедляет износ, цинковое покрытие защищает от коррозии.
  • Неприхотливость — изделие устойчиво к влаге, перепадам температур и ультрафиолету, поэтому может использоваться в любых атмосферных условиях.

Отзывы о товаре Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
125
Диаметр отверстия для крепежа, мм
125
Диаметр оси колеса, мм
15
Длина ступицы, мм
39
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
100x80 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Колесо неповоротное Сибртех 687105 диаметром 125 мм, с платформенным креплением, обладает грузоподъемностью 80 кг и устанавливается на ручные тележки. Благодаря шине из прочной резины не повреждает поверхность и не издает шума при движении. Колесо служит для перемещения грузов по прямолинейной траектории в производственных и складских помещениях, а также под открытым небом.

Преимущества

  • Устойчивость к повышенным нагрузкам — обод колеса изготовлен из стали.
  • Длительный срок службы — подшипник качения замедляет износ, цинковое покрытие защищает от коррозии.
  • Неприхотливость — изделие устойчиво к влаге, перепадам температур и ультрафиолету, поэтому может использоваться в любых атмосферных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление платформенное - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...