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Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное купить с доставкой в Москве
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Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное

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Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 1
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 2
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 3
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 4
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
65
Диаметр колеса, мм
100
Размер кронштейна, мм
100x60 мм
  • Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 1
  • Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 2
  • Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 3
  • Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 4
  • Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745032
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
65
Диаметр колеса, мм
100
Диаметр отверстия для крепежа, мм
100
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
32
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
100x60 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х6
Вес, г.
400

Описание товара Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное

Колесо неповоротное Сибртех 68709 диаметром 100 мм, с платформенным креплением, обладает грузоподъемностью 65 кг и устанавливается на ручные тележки. Благодаря шине из прочной резины не повреждает поверхность и не издает шума при движении. Колесо служит для перемещения грузов по прямолинейной траектории в производственных и складских помещениях, а также под открытым небом.

Преимущества

  • Устойчивость к повышенным нагрузкам — обод колеса изготовлен из прочного полипропилена.
  • Длительный срок службы — подшипник качения замедляет износ, цинковое покрытие защищает от коррозии.
  • Неприхотливость — изделие устойчиво к влаге, перепадам температур и ультрафиолету, поэтому может использоваться в любых атмосферных условиях.

Отзывы о товаре Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
65
Диаметр колеса, мм
100
Диаметр отверстия для крепежа, мм
100
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
32
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
100x60 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание

Колесо неповоротное Сибртех 68709 диаметром 100 мм, с платформенным креплением, обладает грузоподъемностью 65 кг и устанавливается на ручные тележки. Благодаря шине из прочной резины не повреждает поверхность и не издает шума при движении. Колесо служит для перемещения грузов по прямолинейной траектории в производственных и складских помещениях, а также под открытым небом.

Преимущества

  • Устойчивость к повышенным нагрузкам — обод колеса изготовлен из прочного полипропилена.
  • Длительный срок службы — подшипник качения замедляет износ, цинковое покрытие защищает от коррозии.
  • Неприхотливость — изделие устойчиво к влаге, перепадам температур и ультрафиолету, поэтому может использоваться в любых атмосферных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление платформенное - стоимость товара 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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