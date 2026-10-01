Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68708, диаметр 75 мм, крепление платформенное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр колеса, мм
75
Размер кронштейна, мм
100x60 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 745031
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр колеса, мм
75
Диаметр отверстия для крепежа, мм
75
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
25
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
100x60 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х6
Вес, г.
230
Описание товара Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68708, диаметр 75 мм, крепление платформенное
Колесо неповоротное Сибртех 68708 диаметром 75 мм, с платформенным креплением, обладает грузоподъемностью 50 кг и устанавливается на ручные тележки. Благодаря шине из прочной резины не повреждает поверхность и не издает шума при движении. Колесо служит для перемещения грузов по прямолинейной траектории в производственных и складских помещениях, а также под открытым небом.
Преимущества
- Устойчивость к повышенным нагрузкам — обод колеса изготовлен из прочного полипропилена.
- Длительный срок службы — подшипник качения замедляет износ, цинковое покрытие защищает от коррозии.
- Неприхотливость — изделие устойчиво к влаге, перепадам температур и ультрафиолету, поэтому может использоваться в любых атмосферных условиях.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитКолесо хозяйственное СИБРТЕХ 68704, диаметр 125 мм
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитКолесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68719, диаметр 50 мм, крепл...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитКамера для пневматического колеса PALISAD 68955, 3.25/8 D360мм
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитКамера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диамет...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитКолесо поворотное СИБРТЕХ 68714, диаметр 75 мм, крепление платфо...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКамера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D38...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитКолесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепл...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитКолесо неповоротное СИБРТЕХ 68709, диаметр 100 мм, крепление пла...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитКолесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитКолесо неповоротное СИБРТЕХ 687105, диаметр 125 мм, крепление пл...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКолесо поворотное СИБРТЕХ 68715, диаметр 100 мм, крепление платф...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКолесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, креп...
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр колеса, мм
75
Диаметр отверстия для крепежа, мм
75
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
25
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
100x60 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Колесо неповоротное Сибртех 68708 диаметром 75 мм, с платформенным креплением, обладает грузоподъемностью 50 кг и устанавливается на ручные тележки. Благодаря шине из прочной резины не повреждает поверхность и не издает шума при движении. Колесо служит для перемещения грузов по прямолинейной траектории в производственных и складских помещениях, а также под открытым небом.
Преимущества
- Устойчивость к повышенным нагрузкам — обод колеса изготовлен из прочного полипропилена.
- Длительный срок службы — подшипник качения замедляет износ, цинковое покрытие защищает от коррозии.
- Неприхотливость — изделие устойчиво к влаге, перепадам температур и ультрафиолету, поэтому может использоваться в любых атмосферных условиях.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68708, диаметр 75 мм, крепление платформенное - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 320 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68708, диаметр 75 мм, крепление платформенное