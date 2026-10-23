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Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные купить с доставкой в Москве
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Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные

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Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 1
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 2
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 3
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 4
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 5
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 6
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 7
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 8
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 9
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 10
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
шерсть
Цвет
бежевый, коричневый
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 1
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 2
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 3
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 4
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 5
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 6
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 7
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 8
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 9
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 10
  • Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745025
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
шерсть
Цвет
бежевый, коричневый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х18х4
Вес, г.
150

Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации


Описание товара Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные

Двойные трикотажные перчатки с ПВХ нанесением предназначены для выполнения тяжелых строительных, механосборочных, такелажных и монтажных работ в условиях пониженных температур. Перчатки обеспечивают защиту рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.

Особености

  • Состав: Внешняя перчатка: верблюжья шерсть 15%, овечья шерсть 43%, акрил 42%, ПВХ
  • Внутренняя перчатка: верблюжья шерсть 15%, овечья шерсть 43%, акрил 42%

Преимущества

  • Высокая эластичность.
  • Устойчивость к низким температурам.
  • Хорошее сцепление при работе с различными видами предметов

Отзывы о товаре Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
шерсть
Цвет
бежевый, коричневый
Страна производитель
Россия
Описание

Двойные трикотажные перчатки с ПВХ нанесением предназначены для выполнения тяжелых строительных, механосборочных, такелажных и монтажных работ в условиях пониженных температур. Перчатки обеспечивают защиту рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.

Особености

  • Состав: Внешняя перчатка: верблюжья шерсть 15%, овечья шерсть 43%, акрил 42%, ПВХ
  • Внутренняя перчатка: верблюжья шерсть 15%, овечья шерсть 43%, акрил 42%

Преимущества

  • Высокая эластичность.
  • Устойчивость к низким температурам.
  • Хорошее сцепление при работе с различными видами предметов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации

Купить Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68635, верблюжья и овечья шерсть, ПВХ-гель, двойные - по цене 410 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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