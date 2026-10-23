Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
лен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 745014
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
лен
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х14х3
Вес, г.
120
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Описание товара Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия
Утепленные специальные рукавицы Сибртех 68116 2 размера, из двунитки и ватина, с огнеупорной пропиткой, позволяют проводить работы при пониженной температуре. Также защищают руки от искр, брызг расплавленного металла и окалины, поэтому оптимальны для выполнения сварочных работ.
Преимущества
- Высокие защитные свойства — рукавицы изготовлены из брезента.
- Надежность — ткань плотностью 400 гр/м? устойчива к проколам, разрывам и и истиранию.
- Подтвержденное качество — рукавицы соответствуют требованиям регламента таможенного союза ТР ТС019/2011.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
лен
Страна производитель
Россия
Утепленные специальные рукавицы Сибртех 68116 2 размера, из двунитки и ватина, с огнеупорной пропиткой, позволяют проводить работы при пониженной температуре. Также защищают руки от искр, брызг расплавленного металла и окалины, поэтому оптимальны для выполнения сварочных работ.
Преимущества
- Высокие защитные свойства — рукавицы изготовлены из брезента.
- Надежность — ткань плотностью 400 гр/м? устойчива к проколам, разрывам и и истиранию.
- Подтвержденное качество — рукавицы соответствуют требованиям регламента таможенного союза ТР ТС019/2011.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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