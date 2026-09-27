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Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4", 50 м прозрачный розовый купить с доставкой в Москве
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Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4", 50 м прозрачный розовый

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Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 1
Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 2
Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 3
Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 4
Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 5
Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 6
Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
50
  • Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 1
  • Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 2
  • Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 3
  • Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 4
  • Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 5
  • Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 6
  • Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4&quot;, 50 м прозрачный розовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4", 50 м прозрачный розовый
3 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
14
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
40
Высота, см
24.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х25
Вес, кг.
8.63

Описание товара Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4", 50 м прозрачный розовый

Система полива Palisad — практичное решение для организации полива растений. Подходит для ухода за садом, огородом и другими зелёными насаждениями.

Отзывы о товаре Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4", 50 м прозрачный розовый




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
14
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
40
Развернуть
Высота, см
24.9
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Palisad — практичное решение для организации полива растений. Подходит для ухода за садом, огородом и другими зелёными насаждениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг эластичный PALISAD 67676, 3/4", 50 м прозрачный розовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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