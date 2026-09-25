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Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE

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Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 1
Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 2
Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 3
Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 4
Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
40
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
10
  • Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 1
  • Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 2
  • Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 3
  • Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 4
  • Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745011
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
40
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
20 мм
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
39
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х13
Вес, кг.
10.6

Описание товара Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE

Поливочный набор Palisad длиной 40 м — практичное решение для ухода за участком. Он поддерживает забор воды как из ёмкости, так и из водопровода, а регулятор расхода помогает настроить интенсивность полива под конкретную задачу. В наборе предусмотрено 10 режимов полива, поэтому можно выбрать подходящий вариант для разных растений и участков. Подключение выполняется через адаптеры диаметром 3/4 и 1/2 дюйма. Резиновый материал, ширина 39 см, высота 11 см и вес 2,6 кг делают систему удобной для размещения и использования. Фиксатор для длительного полива и рассеиватель не предусмотрены.

Отзывы о товаре Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
40
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
20 мм
Давление, Бар
10
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
39
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad длиной 40 м — практичное решение для ухода за участком. Он поддерживает забор воды как из ёмкости, так и из водопровода, а регулятор расхода помогает настроить интенсивность полива под конкретную задачу. В наборе предусмотрено 10 режимов полива, поэтому можно выбрать подходящий вариант для разных растений и участков. Подключение выполняется через адаптеры диаметром 3/4 и 1/2 дюйма. Резиновый материал, ширина 39 см, высота 11 см и вес 2,6 кг делают систему удобной для размещения и использования. Фиксатор для длительного полива и рассеиватель не предусмотрены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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