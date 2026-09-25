Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
40
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745011
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
40
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
20 мм
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
39
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х13
Вес, кг.
10.6
Описание товара Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
Поливочный набор Palisad длиной 40 м — практичное решение для ухода за участком. Он поддерживает забор воды как из ёмкости, так и из водопровода, а регулятор расхода помогает настроить интенсивность полива под конкретную задачу. В наборе предусмотрено 10 режимов полива, поэтому можно выбрать подходящий вариант для разных растений и участков. Подключение выполняется через адаптеры диаметром 3/4 и 1/2 дюйма. Резиновый материал, ширина 39 см, высота 11 см и вес 2,6 кг делают систему удобной для размещения и использования. Фиксатор для длительного полива и рассеиватель не предусмотрены.
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
40
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
20 мм
Давление, Бар
10
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
39
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad длиной 40 м — практичное решение для ухода за участком. Он поддерживает забор воды как из ёмкости, так и из водопровода, а регулятор расхода помогает настроить интенсивность полива под конкретную задачу. В наборе предусмотрено 10 режимов полива, поэтому можно выбрать подходящий вариант для разных растений и участков. Подключение выполняется через адаптеры диаметром 3/4 и 1/2 дюйма. Резиновый материал, ширина 39 см, высота 11 см и вес 2,6 кг делают систему удобной для размещения и использования. Фиксатор для длительного полива и рассеиватель не предусмотрены.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Набор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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