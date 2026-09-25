Набор поливочный PALISAD 67672, шланг 10-30м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
30
Тип фитинга
адаптер
Дальность полива
19
Количество режимов полива
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745010
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
30
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Дальность полива
19
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20 мм
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
34
Высота, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х16
Вес, кг.
2.12
Описание товара Набор поливочный PALISAD 67672, шланг 10-30м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
Система полива Palisad — практичный поливочный набор для ухода за участком с возможностью забора воды из ёмкости или водопровода. Десять режимов полива помогают подобрать подходящий вариант для разных задач, а дальность до 19 м позволяет охватывать просторную зону без частого перемещения оборудования. Подключение диаметром 3/4 дюйма и фитинг-адаптер обеспечивают удобное соединение с системой подачи воды. Набор выполнен из пластика, отличается компактными габаритами 34?33 см и весит всего 2 кг — его удобно переносить и размещать на участке.
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
30
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Дальность полива
19
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20 мм
Развернуть
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
34
Высота, см
33
Страна производитель
Китай
Система полива Palisad — практичный поливочный набор для ухода за участком с возможностью забора воды из ёмкости или водопровода. Десять режимов полива помогают подобрать подходящий вариант для разных задач, а дальность до 19 м позволяет охватывать просторную зону без частого перемещения оборудования. Подключение диаметром 3/4 дюйма и фитинг-адаптер обеспечивают удобное соединение с системой подачи воды. Набор выполнен из пластика, отличается компактными габаритами 34?33 см и весит всего 2 кг — его удобно переносить и размещать на участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Набор поливочный PALISAD 67672, шланг 10-30м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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