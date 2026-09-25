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Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE

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Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 1
Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 2
Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 3
Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 4
Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
22.5
Тип фитинга
адаптер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
10
  • Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 1
  • Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 2
  • Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 3
  • Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 4
  • Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745009
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
22.5
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
20 мм
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
80
Высота, см
21.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х11
Вес, кг.
1.76

Описание товара Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE

Поливочный набор Palisad — удобное решение для организации полива на участке. Подача воды возможна как из ёмкости, так и из водопровода, а адаптеры с диаметрами подключения 3/4 и 1/2 дюйма обеспечивают совместимость с подходящими соединениями. Десять режимов полива позволяют подобрать нужную интенсивность подачи воды для разных задач. Секторная форма участка полива помогает направлять воду в выбранную зону, не расходуя её за её пределами. Регулятор расхода даёт возможность контролировать объём подачи, а фиксатор для длительного полива освобождает от постоянного ручного управления. Набор выполнен из пластика. При ширине 80 см, высоте 21,7 см и весе 2 кг он сочетает заметную зону полива с удобными габаритами для размещения на участке.

Отзывы о товаре Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
22.5
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
сектор
Развернуть
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
20 мм
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
80
Высота, см
21.7
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad — удобное решение для организации полива на участке. Подача воды возможна как из ёмкости, так и из водопровода, а адаптеры с диаметрами подключения 3/4 и 1/2 дюйма обеспечивают совместимость с подходящими соединениями. Десять режимов полива позволяют подобрать нужную интенсивность подачи воды для разных задач. Секторная форма участка полива помогает направлять воду в выбранную зону, не расходуя её за её пределами. Регулятор расхода даёт возможность контролировать объём подачи, а фиксатор для длительного полива освобождает от постоянного ручного управления. Набор выполнен из пластика. При ширине 80 см, высоте 21,7 см и весе 2 кг он сочетает заметную зону полива с удобными габаритами для размещения на участке.
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Доставка
Отзывы


Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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