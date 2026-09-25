Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
Поливочный набор Palisad — удобное решение для организации полива на участке. Подача воды возможна как из ёмкости, так и из водопровода, а адаптеры с диаметрами подключения 3/4 и 1/2 дюйма обеспечивают совместимость с подходящими соединениями. Десять режимов полива позволяют подобрать нужную интенсивность подачи воды для разных задач. Секторная форма участка полива помогает направлять воду в выбранную зону, не расходуя её за её пределами. Регулятор расхода даёт возможность контролировать объём подачи, а фиксатор для длительного полива освобождает от постоянного ручного управления. Набор выполнен из пластика. При ширине 80 см, высоте 21,7 см и весе 2 кг он сочетает заметную зону полива с удобными габаритами для размещения на участке.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Отзывы о товаре Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE