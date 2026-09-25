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Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE

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Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 1
Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 2
Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 3
Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
50
  • Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 1
  • Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 2
  • Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 3
  • Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE
5 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х42х24
Вес, кг.
10.35

Описание товара Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE

Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE

Отзывы о товаре Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Описание
Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE - по цене 5290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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